Нидерланды заявили о новых данных по делу MH17 

Нидерланды , обратившиеся с иском в ЕСПЧ против России из-за крушения MH17, предоставят суду новую информацию по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо МИД страны в Палату представителей.

«Нидерланды будут иметь право принимать участие в слушаниях, отвечать на любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у ЕСПЧ, и, если потребуется, предоставлять новую информацию по делу, касающемуся крушения рейса MH17», — сказано в письме.

Накануне правительство Нидерландов решило подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17.

В ответ, как передавал «Рамблер», в Минюсте заявили, что Россия отвергает все обвинения о причастности к катастрофе. В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел в небе над территорией, к которой не применяется юрисдикция РФ.

Отреагировали и в российском МИД . Дипломаты отметили , что иск в ЕСПЧ нанёс очередной удар по российско-нидерландским отношениям, а Нидерланды изначально заняли позицию в рамках «антироссийской логики.

Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Была создана совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Россию к расследованию не допустили. Следствие утверждает, что боинг сбили из комплекса „Бук“, якобы принадлежавшего российской бригаде.