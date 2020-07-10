Нидерланды заявили о новых данных по делу MH17

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Нидерланды планируют представить в ЕСПЧ новые данные по делу MH17 

РИА Новости 14 часов назад
Нидерланды, обратившиеся с иском в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса MH17, будут предоставлять суду новую информацию по данному делу, говорится в письме голландского МИД, адресованного Палате представителей страны (есть в распоряжении РИА Новости).
Правительство Нидерландов в пятницу заявило о решении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Минюст РФ сообщил, что ЕСПЧ не уведомлял Россию об иске. В пресс-службе суда РИА Новости заявили, что жалоба Нидерландов поступила в ЕСПЧ и находится на стадии рассмотрения. МИД РФ заявил, что подача иска затруднит поиск истины, а Нидерланды с самого начала встали на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение МН17.
"Нидерланды будут иметь право принимать участие в слушаниях, отвечать на любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у ЕСПЧ, и, если потребуется, предоставлять новую информацию по делу, касающемуся крушения рейса MH17", — говорится в письме президенту Палаты представителей (нижняя палата двухпалатного парламента Нидерландов) от министров иностранных дел и юстиции Нидерландов от 10 июля 2020 года о подаче иска в ЕСПЧ против РФ.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
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В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Дмитрий Песков , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Николай Винниченко , Владимир Путин , ЕСПЧ , Boeing , МИД , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , РИА Новости , Нидерланды
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