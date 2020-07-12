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Еврозоне предрекли скорый развал 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Еврозоне предрекли скорый развал
Фото: depositphotos.com
Вызванная ситуацией с коронавирусом рецессия становится все глубже, она угрожает разорвать еврозону на части, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Welt. Об этом сообщает "Радио Sputnik".
Он отметил, что экономики Италии, Франции и Испании рушатся на 10-11%, в Дании, Польши, Швеции или Германии — на 4-6%.
"Последние экономические данные служат предупреждением: рецессия глубже, чем ожидалось, а экономическое развитие стран в еврозоне становится все более неравномерным, чем прогнозировалось весной. То, о чем мы всегда предупреждали, подтверждается: рецессия из-за COVID-19 угрожает разорвать на части еврозону", — приводит "Радио Sputnik" слова еврокомиссара.
По его словам, странам ЕС нужно в кратчайшие сроки согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам, которое и само по себе может способствовать более быстрому восстановлению экономики ЕС.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 12,1 миллиона случаев коронавируса, более 551 тысячи человек скончались в результате осложнений.
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В мире , Ситуация в мире , Паоло Джентилони , ЕС , ВОЗ , Германия , Дания , Испания , Италия , Польша , Франция , Швеция
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