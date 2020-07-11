Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
По его словам, из имеющихся вопросов, которые нужно решить, нет ничего значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями.
Также Трамп отметил, что у него "очень хорошие отношения" с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на то, что Соединенные Штаты "почти каждую неделю вводят все больше санкций против России".