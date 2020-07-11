Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

По его словам, из имеющихся вопросов, которые нужно решить, нет ничего значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями.