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Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
По его словам, из имеющихся вопросов, которые нужно решить, нет ничего значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями.
Также Трамп отметил, что у него "очень хорошие отношения" с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на то, что Соединенные Штаты "почти каждую неделю вводят все больше санкций против России".
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В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post
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