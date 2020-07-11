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Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Трамп потребовал от НАТО «справедливую долю»
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.
"Нет, я не хочу выходить", — сказал хозяин Белого дома. "Но я хочу, чтобы они (другие страны НАТО — прим. ТАСС) платили свою справедливую долю", — добавил Трамп.
В интервью президент США рассказывал о шагах, предпринятых им для противодействия России. К числу таковых он отнес свои усилия, направленные на то, чтобы убедить союзников США по НАТО увеличить финансирование альянса. Он также отметил, что благодаря его действиям восемь стран НАТО выполняют обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП.
"Но, кстати говоря, 2% — это слишком мало. У меня были такие, кто почти ничего не платил, а теперь они платят. И они задали мне серьезный вопрос: "Вы бы вышли?" И я ответил: "Я бы вышел". И если вы не даете такой ответ, они не собираются платить", — пояснил Трамп.
Экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей поступившей в июне в продажу книге пишет, что Трамп хотел пригрозить лидерам стран НАТО выходом из альянса на саммите в 2018 году, если они будут поддерживать проект российского газопровода "Северный поток — 2". По словам Болтона, в итоге ему и госсекретарю США Майклу Помпео удалось убедить Трампа не выступать с такого рода угрозами, а ограничиться призывом к странам — членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону.
Страны НАТО под давлением США и под предлогом "российской угрозы" приняли на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года юридически обязывающее требование повышения своих военных расходов до 2% ВВП к 2024 году. Для оправдания этого требования Вашингтон использует политический аргумент о необходимости более сбалансированного распределения оборонных расходов между США, на которые приходится порядка 70% всех военных расходов НАТО, и остальными странами альянса. США требуют, чтобы как минимум 30% от всех оборонных расходов европейских стран направлялись на закупки новых вооружений, главным поставщиком которых в НАТО является американский военно-промышленный комплекс.
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Комментарии
В мире , Африка , Политика , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , НАТО , Washington Post , ИТАР-ТАСС
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