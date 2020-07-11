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Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 2 часа назад
Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО
Фото: Reuters
В интервью одному из обозревателей The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену президент США Дональд Трамп отметил, что благодаря его усилиям восемь стран НАТО выполняют обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП, передает ТАСС.
«Но, кстати говоря, 2% — это слишком мало. У меня были такие, кто почти ничего не платил, а теперь они платят. И они (другие страны НАТО) задали мне серьезный вопрос: «Вы бы вышли?» И я ответил: «Я бы вышел». И если вы не даете такой ответ, [то] они не собираются платить», — пояснил Трамп.
При этом он заверил, что не хочет выводить США из НАТО. «Нет, я не хочу выходить», — заявил глава Белого дома.
«Но я хочу, чтобы они (другие страны НАТО) платили свою справедливую долю», — подчеркнул глава американской администрации.
Экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге выступил с утверждением, что Трамп в 2018 году хотел пригрозить лидерам стран НАТО выходом США из альянса, если они будут поддерживать проект газопровода «Северный поток — 2». По словам Болтона, в итоге ему и госсекретарю США Майклу Помпео удалось убедить Трампа не выступать с такого рода угрозами, а ограничиться призывом к странам — членам Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону.
Напомним, в июне Трамп после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП.
В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп похвастался ростом расходов НАТО на «небывалую высоту», при этом потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.
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В мире , США , Анджей Дуда , Джон Болтон , Дональд Трамп , НАТО , Washington Post , ИТАР-ТАСС
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