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Названо новое нарушенное обещание Зеленского 

РИА Новости и ещё 3 55 минут назад
Зеленский нарушил еще одно обещание
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
"Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период "романтической юности" закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это "намного лучше", чем дети", — отметил Рабинович.
Зеленский имеет право проживать в госрезиденциях, однако между первым и вторым туром президентских выборов он заявил, что не намерен ими пользоваться.
"Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Вот эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла… В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий", — сказал Зеленский во время президентской кампании весной 2019 года.
В четверг в администрации украинского президента сообщили, что в июле Зеленский продал дом в селе Иванковичи и теперь будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
Ранее бывший министр юстиции Елена Лукаш обвинила президента Владимира Зеленского в том, что он ввел избирателей в заблуждение: на выборах обещал политику "новых лиц" во власти, однако среди чиновников до сих пор можно найти людей, связанных с предыдущим президентом Петром Порошенко.
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В мире , Украина , Елена Лукаш , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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