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В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 59 минут назад
В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 39 тысяч человек, следует из данные министерства здравоохранения страны.
По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 839 850. За минувшие сутки было выявлено 39 023 новых случая инфицирования. За последние 24 часа умер 1071 человек с COVID-19, всего в стране скончались 71 469 пациентов.
По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Бразилия
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