В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19 

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Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 39 тысяч человек, следует из данные министерства здравоохранения страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 839 850. За минувшие сутки было выявлено 39 023 новых случая инфицирования. За последние 24 часа умер 1071 человек с COVID-19, всего в стране скончались 71 469 пациентов.

По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.