В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи 

Все новости на карте

Число жертв нового коронавируса в Бразилии увеличилось за сутки на 631 и достигло 72 100, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 864 681. За минувшие сутки был выявлен 24 831 новый случай инфицирования, при этом накануне было зафиксировано свыше 39 тысяч случаев.

Минздрав также указывает, что в Бразилии вылечились уже более 1,12 миллиона заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.