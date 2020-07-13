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В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи
Фото: © РИА Новости
Число жертв нового коронавируса в Бразилии увеличилось за сутки на 631 и достигло 72 100, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 864 681. За минувшие сутки был выявлен 24 831 новый случай инфицирования, при этом накануне было зафиксировано свыше 39 тысяч случаев.
Минздрав также указывает, что в Бразилии вылечились уже более 1,12 миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Число заразившихся , Минздрав РФ , Бразилия
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