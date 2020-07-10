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В Софии прошли два масштабных митинга 

ТАСС 2 часа назад
В Софии прошли два масштабных митинга
Фото: РИА Новости
Два масштабных митинга — в поддержку президента и в поддержку правительства прошли в пятницу в болгарской столице. Как сообщает корр. ТАСС с места событий, несколько тысяч сторонников Румена Радева собрались у здания президентской администрации. Поддерживающие правящую партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), в которой приняли участие практически все министры правительства страны, расположились перед зданием правительства, напротив администрации президента. Их разделили полицейские кордоны.
"Не будем повторять ошибки 2013 года, делиться на левых и правых, синих и красных, русофилов и русофобов, американофилов и американофобов, не будем делиться на болгар и турков, несмотря на то, что в своем бессилии некоторые пытаются разыграть этническую карту. Не допустим этого, потому что у нас есть ясное кредо: свобода, законность, справедливость для каждого гражданина страны. Мы собрались здесь, чтобы защитить свою свободу. Мы собрались, чтобы сказать: нет политическим репрессиям, нет прокурорскому рэкету, нет произволу, нет популизму, которые убивают право и правовое государство", — сказал президент Болгарии, который, как и накануне, выступил перед участниками акции.
Участники протеста скандировал "мафия" и "отставка" в адрес правительства страны.
Участники митинга ГЕРБ наоборот — требовали отставки президента, заявляли о том, что глава государства разделяет нацию, несмотря на то, что должен ее объединять. Премьер-министр Бойко Борисов выразил сожаление, что в праздничный для Болгарии день он не стоит на площади рядом с президентом страны.
"Хочу поздравить министра финансов. Хочу поздравить сторонников президента Радева. Мы там, где находятся белые страны. Сегодня, в день когда Болгария вошла в Европейский банковский союз и ERM2 (Европейский механизм валютных курсов), мы должны были стоять вместе с президентом и вместе радоваться успехам Болгарии, ведь в "Единстве сила". Сегодня управляющие и оппозиция должны быть вместе, но не получилось, и наши митинги разделяет полиция. Мы, к сожалению, не вместе и поэтому я огорчен", — сказал Борисов.
Митинг в поддержку президента страны продолжился шествием по улицам Софии. Отмечались небольшие столкновения участников протеста с сотрудниками полиции, по предварительным данным три человека арестованы.
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Комментарии
В мире , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Болгария , София
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