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ВОЗ призвала бросать курить «прямо сейчас» 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
ВОЗ призвала бросать курить «прямо сейчас»
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения в период пандемии нового коронавируса призывает всех курильщиков отказаться от этой вредной привычки, так как в случае COVID-19 симптомы у курящих проявляются чаще и в более тяжелой форме, сообщил представитель ВОЗ Рюдигер Крех.
«Если вы курите, вам нужно бросить прямо сейчас, потому что симптомы COVID-19, если вы подхватите этот вирус, будут намного более серьезными и тяжелыми», — передает ТАСС его слова.
Кроме того, ВОЗ запустила инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь курильщикам по всему миру бросить курить.
«Цель инициативы заключается в том, чтобы помочь 1,3 млрд курильщиков избавиться от вредной привычки. В ее рамках люди смогут получить необходимую помощь», — отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Уточняется, что главным элементом инициативы является цифровой доктор «Флоренс», доступ к которому может получить любой желающий в любое время. Он предоставляет консультацию относительно того, как бросить курить. Кроме того, компания Johnson & Johnson предоставила 40 тыс. никотиновых пластырей нуждающимся людям.
«Курение убивает 8 млн человек ежегодно, а научные данные свидетельствуют о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом», — подчеркнул глава ВОЗ.
На первом этапе инициатива будет запущена в Иордании, после чего распространится на весь мир.
«У курения нет никаких преимуществ. Оно разрушает легкие, сердце и кошелек, делает людей более уязвимыми к COVID-19 и снижает шансы на выздоровление. Привычка курить — это болезнь, и ее нужно лечить», — отметила президент Международного союза по борьбе с раком принцесса Иордании Дина аль-Миред.
Ранее сообщалось, что группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу, так как речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит.
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В мире , ВОЗ , Johnson & Johnson , ИТАР-ТАСС
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