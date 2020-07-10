Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений 

РИА Новости 37 минут назад
Киев разъяснил позицию по пересмотру «Минска»
Фото: РИА Новости
Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников заявил, в минских соглашениях многое не работает, но решения об их пересмотре могут приниматься лишь на уровне "нормандского" саммита (Германия, Россия, Украина и Франция).
От Киева требуют пояснений по выходу из "Минска-2"
В четверг Резников заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны. После этого замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии в минских соглашениях.
"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе, об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау (Ангелы) Меркель о том, что "Минск" не высечен на камне. Ничего нового я не сказал… Решение о том, что "Минск" "родился" было принято на уровне "нормандского формата", соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с "Минском". ТКГ (трёхсторонняя контактная группа) — это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами "нормандского формата", — заявил Резников в комментарии агентству "РБК-Украина".
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Комментарии 23
В мире , Украина , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , ОБСЕ , Германия , Киев , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на обращение в ЕСПЧ по MH17
Россия отреагировала на обращение в ЕСПЧ по MH17
Названо условие возобновления полетов за границу
Названо условие возобновления полетов за границу
Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию
Россиян хотят наказывать за поездки за рубеж в пандемию
Найден необычный способ выявить COVID-19
Найден необычный способ выявить COVID-19
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение