Киев разъяснил позицию по пересмотру «Минска»

Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников заявил, в минских соглашениях многое не работает, но решения об их пересмотре могут приниматься лишь на уровне "нормандского" саммита (Германия, Россия, Украина и Франция).
В четверг Резников заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны. После этого замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии в минских соглашениях.
"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе, об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау (Ангелы) Меркель о том, что "Минск" не высечен на камне. Ничего нового я не сказал… Решение о том, что "Минск" "родился" было принято на уровне "нормандского формата", соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с "Минском". ТКГ (трёхсторонняя контактная группа) — это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами "нормандского формата", — заявил Резников в комментарии агентству "РБК-Украина".
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.