Иракский депутат скончалась от коронавируса

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Иракский депутат Гайда Камбиш скончалась после заражения коронавирусом, сообщило в пятницу информационное агентство INA со ссылкой на осведомленный источник.

"Глава комитета по вопросам высшего образования и научных исследований в парламенте Гайда Камбиш скончалась сегодня в результате заражения новым коронавирусом", — передает агентство. Камбиш боролась с болезнью две недели, уточняется в сообщении.

Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что Ирак постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. В пятницу в стране установлен очередной антирекорд — 2848 новых случаев заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 72 460, выздоровели более 41 тысячи человек, скончались 2960.

В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.

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