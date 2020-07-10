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СМИ сообщили о смерти иракского депутата с коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
Иракский депутат скончалась от коронавируса
Фото: AP Photo / Hadi Mizban
Иракский депутат Гайда Камбиш скончалась после заражения коронавирусом, сообщило в пятницу информационное агентство INA со ссылкой на осведомленный источник.
"Глава комитета по вопросам высшего образования и научных исследований в парламенте Гайда Камбиш скончалась сегодня в результате заражения новым коронавирусом", — передает агентство. Камбиш боролась с болезнью две недели, уточняется в сообщении.
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что Ирак постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. В пятницу в стране установлен очередной антирекорд — 2848 новых случаев заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 72 460, выздоровели более 41 тысячи человек, скончались 2960.
В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ
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