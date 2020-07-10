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«Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Слишком гламурный» чиновник Казахстана уволился
Фото: .sputniknews.kz
Глава Фонда обязательного медицинского страхования Казахстана Айбатыр Жумагулов, которого президент страны Касым-Жомарт Токаев посчитал «слишком гламурным» для занимаемой должности, подал в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«Приказом министра здравоохранения Казахстана от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Жумагулов», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что после критики президента республики также от должности освобожден руководитель «СК Фармация», единого государственного дистрибьютора лекарств Берик Шарип.
Фонд обязательного медстрахования в Казахстане аккумулирует отчисления и взносы от населения и работодателей, которые направляются в систему здравоохранения для оплаты услуг по оказанию медицинской помощи.
Ранее в социальных сетях большой резонанс вызвал пост супруги Жумагулова Гульбаршин Заировой, в котором она заявила, что супруг подарил ей двенадцатый автомобиль. Сам Жумагулов отметил, что это не покупка 12 автомобилей: машины семья приобретала, продавая старые, чтобы купить новые, в разные годы в течение 25 лет супружеской жизни, а самому посту более четырех лет. На расширенном заседании правительства президент Казахстана заявил, что главой фонда следует поставить более делового и менее гламурного человека.
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