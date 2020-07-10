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ВОЗ выступила против возвращения полного карантина 

ТАСС 53 минуты назад
ВОЗ определилась с позицией по карантину
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса нового типа, но не исключает такой необходимости в некоторых странах, если не отслеживать вспышки заболеваемости. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом", — сказал он.
"Мы и многие ученые говорили, что как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", — указал Райан и напомнил, что ВОЗ всегда советовала снимать карантин поэтапно, постепенно, чтобы отслеживать статистику.
"Сейчас маловероятно, что мы можем полностью ликвидировать этот вирус", — отметил представитель ВОЗ и подчеркнул, что даже на островные государства болезнь может вернуться.
"Нас беспокоят крупные кластеры заболевания, когда происходят вспышка и быстрая передача, которые могут вызвать новые очаги", — сказал Райан, сравнив эту ситуацию с лесными пожарами. "После жесткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять", — подчеркнул он и назвал среди важнейших мер социальную изоляцию, маски, тестирование.
"Так мы сможем избежать второй волны заболевания и возвращения к жесткому карантину", — заключил представитель ВОЗ.
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Комментарии
В мире , Майкл Райан , ВОЗ
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