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Пока вы не уснули: назван новый «гвоздь в невозврат» Крыма 

Сергей Василенок 48 минут назад
Пока вы не уснули: назван новый «гвоздь в невозврат» Крыма
Фото: РИА Новости
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В России заговорили о деноминации рубля

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию рубля в сто раз. Об этом пишут «Ведомости».

Стало известно о разочаровании Путина из-за Донбасса

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России разочарованы тем, что власти Украины не выполняют минские и парижские соглашения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

ВОЗ заявила о втором карантине в России

В России могут быть вновь введены ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости.

Обнаружен новый "гвоздь в невозврат" Крыма на Украину

Закон об украинском языке как государственном — гвоздь в невозврат Крыма и Донбасса в состав Украины. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины и лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш».

На Россию подадут в суд из-за сбитого над Донбассом MH17

Правительство Нидерландов обратится с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

СМИ раскрыли личность матери сына Лукашенко

Имя матери младшего сына президента Белоруссии не афишируется, однако пользователи соцсетей пришли к выводу, что ею является бывший личный врач Александра Лукашенко Ирина Абельская. Об этом пишет «СтарХит».

Раскрыты детали убийств из дела Фургала

Издание Baza раскрыло детали преступлений, в совершении которых подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следователи предполагают, что чиновник причастен к организации убийств и покушений в середине 2000-х годов.

Собчак оскорбила Навального

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак возмутила оценка оппозиционером Алексеем Навальным ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

В деле Ефремова разгорелся скандал с адвокатами

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актера Михаила Ефремова, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи курьера Сергея Захарова, стали фигурантами дисциплинарных дел. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов России.

Собянин обрадовал москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время никакой второй волны коронавируса в столице не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Комментарии 7
В мире , Мелита Вуйнович , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Евгений Мураев , Сергей Захаров , Иван Сафронов , Сергей Собянин , Сергей Фургал , Ксения Собчак , Александр Разуваев , Владимир Путин , ЕСПЧ , Роскосмос , ВОЗ , Совет безопасности РФ , Верховная Рада , Ведомости , РИА Новости , StarHit , Reuters , Республика Крым
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