Пока вы не уснули: назван новый «гвоздь в невозврат» Крыма 

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В России заговорили о деноминации рубля

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию рубля в сто раз. Об этом пишут «Ведомости».

Стало известно о разочаровании Путина из-за Донбасса

ВОЗ заявила о втором карантине в России

В России могут быть вновь введены ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости.

Обнаружен новый "гвоздь в невозврат" Крыма на Украину

На Россию подадут в суд из-за сбитого над Донбассом MH17

СМИ раскрыли личность матери сына Лукашенко

Имя матери младшего сына президента Белоруссии не афишируется, однако пользователи соцсетей пришли к выводу, что ею является бывший личный врач Александра Лукашенко Ирина Абельская. Об этом пишет «СтарХит».

Раскрыты детали убийств из дела Фургала

Издание Baza раскрыло детали преступлений, в совершении которых подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следователи предполагают, что чиновник причастен к организации убийств и покушений в середине 2000-х годов.

Собчак оскорбила Навального

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак возмутила оценка оппозиционером Алексеем Навальным ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова . Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

В деле Ефремова разгорелся скандал с адвокатами

Собянин обрадовал москвичей