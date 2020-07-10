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В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Молдавии продлили режим ЧП
Фото: © Sputnik / Родион Прока
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до конца месяца и сохранить большую часть введенных из-за коронавируса ограничений.
"Последние три недели мы наблюдаем снижение количества случаев, но ситуация на мировом и региональном уровне не позволяет нам ввести новое снятие ограничений. Было принято решение продлить до 31 июля режим чрезвычайного положения в области здравоохранения", — сказал Кику.
По словам премьера, останутся в силе запреты на работу ночных клубов, парков аттракционов, детских садов, детских лагерей отдыха. Также остается в силах требование нахождения в карантине в течение 14 дней для лиц, которые въезжают в республику.
В то же время с 16 июля смогут работать в нормальном режиме спортивные залы, также разрешена работа бассейнов. Поэтапно будет восстановлена работа реабилитационных центров.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18 924 зарегистрированных случаях коронавируса, 635 из которых стали летальными.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , ВОЗ , Молдова
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