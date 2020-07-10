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Посол Китая вызван в МИД Германии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китайского посла вызвали в МИД Германии
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Китая из-за ситуации в Гонконге, сообщили в пресс-службе немецкого внешнеполитического ведомства.
«Китайского посла пригласили на беседу в федеральное министерство иностранных дел. Там статс-секретарь Бергер вновь изложил ему позицию федерального правительства. Федеральное правительство вместе со своими партнерами по ЕС выразило ряд опасений, что закон серьезно подорвет обширную автономию Гонконга и отрицательно скажется на независимости судебной власти и верховенстве права», — цитирует пресс-службу РИА «Новости».
30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.
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В мире , Си Цзиньпин , МИД , ЕС , РИА Новости , Германия , Гонконг , Китай
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