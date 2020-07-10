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В ЮНЕСКО отреагировали на превращение собора Святой Софии в мечеть 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 46 55 минут назад
В ЮНЕСКО отреагировали на новый статус собора Святой Софии
Фото: РИА Новости
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры выразила сожаление в связи с решением турецких властей без предварительного диалога изменить статус собора Святой Софии, заявил послу Турции при организации гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.
«Она (Азуле — прим. ВЗГЛЯД) выразила свою глубокую озабоченность послу Турции при ЮНЕСКО», — передает ТАСС текст заявления гендиректора организации.
По ее словам, «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». «Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога», — подчеркнула Азуле.
Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.
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В мире , ЮНЕСКО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Турция
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