В ЮНЕСКО отреагировали на новый статус собора Святой Софии

«Она (Азуле — прим. ВЗГЛЯД) выразила свою глубокую озабоченность послу Турции при ЮНЕСКО», — передает ТАСС текст заявления гендиректора организации.

По ее словам, «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». «Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога», — подчеркнула Азуле.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.