«ЕС допустил самую жестокую войну в Европе»

ЕС ничего не предпринимал, когда у него на заднем дворе бушевала война. Тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан стыдился бессилия своей организации. Четверть века назад произошел геноцид в Сребренице, ставший символом всех ужасов Югославских войн, напоминает Dagens Nyheter.

Война меняет людей, и не всегда к лучшему. А гражданские войны зачастую хуже прочих. В некоторых их участниках проявляется естественное злое начало, других портят ужас и цинизм.

После падения Берлинской стены в 1989 году легко было поверить в добро и вечный мир и забыть, как охотно и умело народы Европы на протяжении многих веков вторгались в соседние страны и убивали друг друга. Но за углом уже поджидала Югославская война. Считалось, что с варварством на нашем континенте покончено. Но вместо этого в 1990-е годы начались этнические чистки, создавались концентрационные лагеря, совершались массовые казни, а мирное население обстреливали без разбора.

Геноцид в Сребренице произошел 11 июля четверть века назад. Это не так уже давно. И не так уж далеко от Швеции

В этом городе изначально три четверти населения были мусульманами, а оставшаяся четверть состояла в основном из сербов. Когда началась война, Сребреницу вскоре оккупировали войска боснийских сербов, получавшие вооружения и поддержку от армии Сербии . Анклав стал одной из шести защищенных зон ООН. 370 военнослужащих нидерландских «миротворческих» сил отправились туда, чтобы блюсти мир, которого не было.

В начале июля боснийские сербы во главе с генералом Ратко Младичем пошли в атаку. Военные ООН на это лишь смотрели. ЕС проводил встречи. НАТО не вмешивалась.

По телевидению показывали, как улыбающийся Младич раздает детям шоколад. В это время по городу уже собирали боснийских мужчин и подростков — мусульман, чтобы вывезти их из Сребреницы, казнить и похоронить в общих могилах. В то же время до 30 тысяч женщин, детей и стариков посадили в автобусы и увезли из родного города.

Это было самое жестокое зверство в Европе со времен Второй мировой войны — воплощение ужасов распада Югославии.

Тито правил страной до самой смерти в 1980 году. Он был коммунистом, но с нежностью смотрел на Запад, поскольку конкурировал с СССР. В Югославии жили сербы, хорваты и мусульмане без каких-либо значительных националистических трений. Диктатура строго за этим следила.

Но и Югославия не избежала краха коммунизма. Слободан Милошевич пробил себе дорогу к власти, вдохнув жизнь в сербский великодержавный шовинизм, из-за которого многонациональное общество превратилось в тикающую бомбу. Когда она взорвалась, захватить страну людям было уже недостаточно. Соседи стали смертельными врагами. Тех, кто жил в неправильном месте, надлежало вычистить, а всех, кто хотел остаться, — уничтожить.

Хотя Сребреница и стала символом ужаса войны, она также положила начало ее концу. Западный мир, или, точнее, США, больше не хотели этого терпеть. Президент Билл Клинтон начал масштабные воздушные атаки на боснийских сербов, вынудив их отступить. Дейтонские соглашения, заключенные в конце 1995 года, принесли пусть и хрупкий, но мир, оберегаемый НАТО.

Когда Милошевич несколько лет спустя устроил еще одну кровавую резню в Косово, НАТО и США положили конец и этому. Осенью 2000 года он потерял президентскую власть.

Постепенно Сребреница также стала и символом надежды на то, что военных преступников можно наказать. Когда в 1993 году ООН сформировала Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), это казалось уже практически неактуальным. Но когда он в 2017 году закончил свою работу, 161 человеку предъявили обвинения, и более половины из них были осуждены.

Ратко Младич избегал правосудия более 15 лет, но в конце концов его задержали и препроводили в Гаагу, где в 2017 году приговорили к пожизненному заключению — в том числе и за геноцид в Сребренице. Радовану Караджичу, политическому лидеру боснийских сербов, позднее был вынесен такой же приговор. Сербия выдала Милошевича, его осудил МТБЮ, но в 2006 году он скончался в тюремной камере.

За военные преступления в Гааге судили также хорватов и боснийских мусульман. В Югославских войнах были убиты не менее 130 тысяч человек, а нескольким миллионам человек пришлось бежать в другие страны. Близкие некоторых жертв до сих пор чувствуют горечь из-за того, что не все понесли наказание, но хотя бы какое-то правосудие свершилось, пусть и неполноценное.

ЕС ничего не предпринимал, когда у него на заднем дворе бушевала война. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан был в числе тех, кто стыдился бессилия своей организации. В этом отношении, к сожалению, ничего не изменилось. НАТО была необходима, чтобы остановить войну, но если бы у США тогда оказался другой президент, однобокий национализм мог победить.

В те июльские дни 1995 года в Сребренице убийцы совершили, что хотели. Но военные преступники никогда не должны чувствовать себя в безопасности.