Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат заявил о четырех новых делах против Порошенко 

РИА Новости 2 часа назад
Против Порошенко возбудили еще четыре дела
Фото: РИА Новости
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского относительно деятельности банка.
Ранее адвокат Коломойского Владимир Лысенко заявил, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины возбудить дело против Порошенко, а также против экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой из-за возможных противоправных действий при национализации Приватбанка.
"По заявлению обычного человека по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных дела относительно Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором. Конечно, его заявления касаются Приватбанка", — заявил Головань в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский "Пятый канал".
По его словам, новые дела против экс-президента возбуждены из-за того, что Порошенко, будучи в должности президента, якобы препятствовал хозяйственной деятельности Приватбанка, распространял банковскую тайну и легализовал средства, добытые преступным путем. Кроме того, по словам адвоката, правоохранители проверят возможное злоупотребление Порошенко служебными полномочиями. При этом Головань заявил, что защита считает эти дела бесперспективными.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Руководитель группы следователей, занимающихся делами, в которых фигурирует Порошенко, Олег Корецкий заявил, что, по его мнению, около 80% таких дел бесперспективны и подлежат закрытию.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Национальный банк Украины обжаловал оба решения окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Комментарии 1
В мире , Валерия Гонтарева , Руслан Рябошапка , Олег Корецкий , Петр Порошенко , Владимир Лысенко , Правительство Украины , Минфин , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Совфед призвал к санкциям против властей стран Балтии
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко
Кремль оценил запись беседы Путина и Порошенко
Украинка с большой грудью стала рекордсменкой
Украинка с большой грудью стала рекордсменкой
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение