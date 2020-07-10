Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале 

Полиция Франции в пятницу расселила стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале, где жили несколько сотен мигрантов, сообщает газета Liberation со ссылкой на префектуру французского департамента Па-де-Кале.

Сообщается, что в пятницу утром более 500 мигрантов, проживающих в лагере, были на автобусах доставлены в различные центры размещения. По заявлению властей, мигранты незаконно заняли территорию, где разбили лагерь, что привело к "серьезным проблемам с условиями безопасности, здоровья и спокойствия, особенно для жителей города, живущих поблизости".

Газета Figaro добавляет, что еще 20 мигрантов из лагеря, не имеющих законного миграционного статуса, были задержаны полицией.