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Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале
Фото: РИА Новости
Полиция Франции в пятницу расселила стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале, где жили несколько сотен мигрантов, сообщает газета Liberation со ссылкой на префектуру французского департамента Па-де-Кале.
Сообщается, что в пятницу утром более 500 мигрантов, проживающих в лагере, были на автобусах доставлены в различные центры размещения. По заявлению властей, мигранты незаконно заняли территорию, где разбили лагерь, что привело к "серьезным проблемам с условиями безопасности, здоровья и спокойствия, особенно для жителей города, живущих поблизости".
Газета Figaro добавляет, что еще 20 мигрантов из лагеря, не имеющих законного миграционного статуса, были задержаны полицией.
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В мире , Франция
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