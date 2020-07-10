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Собор Святой Софии официально стал мечетью
Lenta.ru
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
globallookpress.com
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Cобор Святой Софии в
Стамбуле
снова официально стал мечетью.
Суд отменил решение турецкого кабинета министров от 1934 года — тогда исторический православный собор получил статус музея.
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