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Собор Святой Софии официально стал мечетью 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Собор Святой Софии официально стал мечетью
Фото: globallookpress.com
Cобор Святой Софии в Стамбуле снова официально стал мечетью.
Суд отменил решение турецкого кабинета министров от 1934 года — тогда исторический православный собор получил статус музея.
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В мире , Стамбул
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