На Украине завели еще четыре дела против Порошенко 

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Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала еще четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко , пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.

Отмечается, что дела возбудили по заявлению бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Адвокат сообщил, что обвинения касаются препятствования деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны, злоупотребления полномочиями и отмывания денег.

На счету Петра Порошенко свыше 15 уголовных дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении властью, легализации преступных доходов и неуплате налогов.