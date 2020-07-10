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На Украине завели еще четыре дела против Порошенко 

Газета.Ru 45 минут назад
На Украине завели еще четыре дела против Порошенко
Фото: Reuters
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала еще четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.
Отмечается, что дела возбудили по заявлению бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.
Адвокат сообщил, что обвинения касаются препятствования деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны, злоупотребления полномочиями и отмывания денег.
На счету Петра Порошенко свыше 15 уголовных дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении властью, легализации преступных доходов и неуплате налогов.
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В мире , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
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