Эксперты ВОЗ отправились в Китай

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге организации в пятницу.

"Они вылетели, находятся сейчас в полете, группа будет определять объем работ", — приводит ее слова агентство Reuters.

Отмечается, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.

В среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что основная задача группы будет заключаться в том, чтобы подготовить основу и план работы для возглавляемой ВОЗ международной миссии. Цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.