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Группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай 

ТАСС 46 минут назад
Эксперты ВОЗ отправились в Китай
Фото: Reuters
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге организации в пятницу.
"Они вылетели, находятся сейчас в полете, группа будет определять объем работ", — приводит ее слова агентство Reuters.
Отмечается, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.
В среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что основная задача группы будет заключаться в том, чтобы подготовить основу и план работы для возглавляемой ВОЗ международной миссии. Цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.
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В мире , ВОЗ , Reuters , Китай
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