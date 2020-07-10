Топ-модель Plus Size Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, получила официальный титул «Самая большая натуральная грудь Украины ». Об этом она написала на своей странице в Instagram

Девушка опубликовала пост 9 июля. На фотографии она держит в руках диплом, в котором указано, что «достижение» Кузнецовой внесено в Национальный реестр рекордов Украины.

«Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!» — подписала снимок модель (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Подписчики Кузнецовой с воодушевлением встретили новость, заявив, что девушка в принципе обладает отличной фигурой.

Ранее, как сообщил «Рамблер», Мила Кузнецова ошарашила пользователей Сети новостью о том, что решила стать профессиональным боксером. Подписчики модели в результате отговорили её, посоветовав обратить внимание на смешанные единоборства. Дебют девушки в ММА должен состояться в Таиланде, как только Украина возобновит международное авиасообщение.