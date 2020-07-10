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Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму 

Лера Букина 33 минуты назад
Россияне отреагировали на обращение Херсона к Зеленскому по Крыму
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Как вы думаете, есть ли шанс, что Украина начнет подачу воды в Крым вопреки своим решениям в ближайшем будущем?».
51% опрошенных убеждены в том, что Крым может обойтись и без их помощи.
«Не нужна нам их вода! Россия найдет выход из ситуации. Требуется лишь время», — подчеркнули респонденты.
45% проголосовавших считают, что не стоит рассчитывать на поставки воды из Украины в Крым.
«Раз столько времени выступают против подачи воды, значит, ждать иного решения не стоит даже в будущем», — прокомментировали они.
4% россиян ответили следующим образом: «Шанс есть. Они обязательно встанут на сторону народа, который был с ними столько лет».
Всего в опросе приняли участие 6526 человек.
Украина не должна поставлять воду в Крым. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной раде, как сообщает издание «Крым. Реалии», выступит Херсонский городской совет.
Сегодня состоялась очередная сессия Херсонского городского совета. На повестке дня стоял вопрос об обращении к Зеленскому, Шмыгалю и парламенту о недопустимости возобновления подачи воды в Крым.
«Поить оккупантов недопустимо!» — заявил депутат Сергей Волошинов перед голосованием.
В итоге парламентарии поддержали обращение большинством голосов: 32 проголосовали «за», 10 — воздержались.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Республика Крым , Херсон
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