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ЕС выразил протест против решения США возобновить применение смертной казни 

ТАСС 26 минут назад
ЕС возмутило решение США вернуть смертную казнь
Фото: Reuters
Евросоюз выразил протест против решения администрации США на федеральном уровне возобновить применение смертной казни. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя внешнеполитической службы США.
"Мы призываем администрацию США пересмотреть свое решение и не возобновлять на федеральном уровне применение смертной казни, которое должно начаться с 13 июля. Это решение идет вразрез с общей тенденций в США и во всем мире по упразднению смертной казни на законодательном или правоприменительном уровне. Евросоюз твердо выступает против смертной казни в любое время и при любых условиях, — говорится в заявлении. — Это жестокое и негуманное наказание, несовместимое с неотъемлемым правом человека на жизнь, оно также не является эффективным сдерживающим фактором в сфере борьбы с преступностью и является необратимым".
ЕС также заявил, что продолжит бороться против применения смертной казни во всем мире.
Как сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений, власти США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне. По их данным, казни начнутся уже в понедельник. Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.
Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
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Комментарии 1
В мире , ЕС , Администрация США , США
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