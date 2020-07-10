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Китай обнаружил коронавирус на креветках 

Артём Кульша 52 минуты назад
Таможня Китая обнаружила коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, на упаковках креветок из Эквадора. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, как сообщал „Рамблер“, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 12,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 707,3 тысячи человек.
Сегодня китайская таможня сообщила об обнаружении коронавируса SARS-CoV-2 на упаковках замороженных креветок из Эквадора.
Несколько дней назад врач Александр Мясников призвал бояться того, что в Китае появится новый свиной грипп, потому что жертвами его пандемии станут миллионы человек, так как он убивает детей и молодых, а лекарства и вакцины от него нет. Также он призвал бояться птичьего гриппа, потому что смертность от него составляет 35-45%, а остановить его крайне сложно.
Сегодня представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции могут быть вновь введены в России, если число случаев заболевания начнет расти.
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В мире , Видео , Мелита Вуйнович , Александр Мясников , ВОЗ , Китай , Эквадор
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