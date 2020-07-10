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Таможня Китая обнаружила коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, на упаковках креветок из Эквадора . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, как сообщал „Рамблер“, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 12,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 707,3 тысячи человек.

Сегодня китайская таможня сообщила об обнаружении коронавируса SARS-CoV-2 на упаковках замороженных креветок из Эквадора.