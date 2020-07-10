ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся COVID-19 

Лидером по количеству заболевших за сутки является Бразилия: там было выявлено почти 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. На втором месте США с показателем в 64 тысячи случаев. На третьем месте — Индия с 26,5 тысячи инфицированных жителей.

Отмечается, что за минувшие сутки в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5565 человек.

Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса в мире еще впереди. Он указал на государства, где количество летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, растёт.