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ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся COVID-19 

Павел Тиунов и ещё 53 22 минуты назад
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заразившихся COVID-19
Фото: РИА Новости
За 10 июля в мире коронавирусной инфекцией заразились 228 тысяч человек, что является рекордным суточным приростом заболеваемости, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Лидером по количеству заболевших за сутки является Бразилия: там было выявлено почти 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. На втором месте США с показателем в 64 тысячи случаев. На третьем месте — Индия с 26,5 тысячи инфицированных жителей.
Отмечается, что за минувшие сутки в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5565 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пик пандемии коронавируса в мире еще впереди. Он указал на государства, где количество летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, растёт.
В мире , Другое , Новости Москвы , Григорий Березкин , ВОЗ
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