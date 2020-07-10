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Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов 

РИА Новости и ещё 47 2 часа назад
Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 млн
Фото: РИА Новости
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов, свыше 551 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 12 102 328, скончались 551 046 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 228 102 новых случая заражения COVID-19 и 5565 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Новости Москвы , ВОЗ
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