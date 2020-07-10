США установили антирекорд по COVID-19

США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки — он выявлен почти у 66 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

За все время в стране столкнулись с COVID-19 более 3,1 миллиона человек, страна по-прежнему занимает первое место в мире по этому показателю. С начала эпидемии от коронавируса в США скончались более 133 тысяч, выздоровели — 970 тысяч человек.