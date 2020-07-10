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В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки 

Lenta.ru 59 минут назад
США установили антирекорд по COVID-19
Фото: Reuters
В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки — он выявлен почти у 66 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
За все время в стране столкнулись с COVID-19 более 3,1 миллиона человек, страна по-прежнему занимает первое место в мире по этому показателю. С начала эпидемии от коронавируса в США скончались более 133 тысяч, выздоровели — 970 тысяч человек.
9 июля американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас. По его словам, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как сейчас инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии. Кроме того, в США ее пока не научились контролировать.
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В мире , США , Энтони Фаучи
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