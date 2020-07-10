По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, у страны «нет морального права» подавать воду в Крым , пока он не в составе страны. Об этом он заявил в эфире в эфире ток-шоу «Право на власть» на 1+1.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В том же году Киев перекрыл подачу в Крым воды из Херсонской области.

Данилов подчеркнул, что питьевой водой жители Крыма обеспечены на 100%.

«До того времени, пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов, для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», — сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что украинская вода обязательно будет в Крыму, когда «там будет украинская промышленность, когда там будет Украина».