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«У Украины нет морального права подавать воду в Крым» 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, у страны «нет морального права» подавать воду в Крым, пока он не в составе страны. Об этом он заявил в эфире в эфире ток-шоу «Право на власть» на 1+1.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В том же году Киев перекрыл подачу в Крым воды из Херсонской области.
Данилов подчеркнул, что питьевой водой жители Крыма обеспечены на 100%.
«До того времени, пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов, для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», — сказал он.
Секретарь СНБО также отметил, что украинская вода обязательно будет в Крыму, когда «там будет украинская промышленность, когда там будет Украина».
В мире , Видео , Республика Крым
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