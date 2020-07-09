Слухи о распаде американской империи сильно преувеличены?

Перспективы распада Соединенных Штатов сильно преувеличены, считает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

Распад США прогнозируют с 1776 года

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) провели онлайн-конференцию «Когда и на какие фрагменты распадутся США».

«Дискуссия о том, когда распадутся США, и как это произойдет, не нова. Она ведет начало с образования США, т.е. с 1776 года. Великобритания так считала, вплоть до войны с американцами 1812-1814 годов, и воспринимала их временным явлением», — заключает Петров.

Данное событие относится к эпохе Наполеоновских войн, пусть Северная Америка тогда была периферией западного мира. Британцы не смогли выиграть эту войну и добиться смирения своих бывших колоний, хотя сожгли Белый дом вместе с Вашингтоном.

«Сейчас существует несколько школ по тематике распада США. Наиболее известной из них является школа норвежца Йохана Галтунга. Он математик по образованию, а также социолог, философ и историк. Он считает, что Американская империя по примеру Советской и Британской должна распасться. Дискуссия у него идет об империи, а не о том, что США должны исчезнуть», — резюмирует Петров.

Математики любят «заниматься» историей и историческим прогнозированием — можно вспомнить Фоменко с его «новой хронологией».

«Галтунг утверждает, что в 2020 году начинается распад Американской империи. Он думал, что этот процесс начнется в 2025 году, но Трамп его ускорил на пять лет», — констатирует Петров.

Только действия Трампа направлены на решение стратегических проблем США, а не превращение их в другое общество, поэтому по этому тезису есть сомнения, пусть и в последние месяцы мир продолжает стремительно меняться.

«У Галтунга в ходу несколько показателей, включая экономические противоречия между США и другими государствами. Между союзниками и теми странами, которым США навязывают свою идеологию. Отмечаются противоречия внутри США и НАТО. Мы видим в концепции Галтунга экономическую, политическую и социальную составляющие», — заключает Петров.

Такие противоречия были всегда и нельзя сказать, что они достигли крайней точки. Франция при президенте Де Голле выходила из военной организации НАТО, а сегодня команда президента Макрона вряд ли способна на такой шаг.

«С точки зрения математической модели, возможно, у Галтунга существуют основания, но они не отражают реальной картины. Галтунг пишет, что отношения США с Китаем ухудшаются, и от этого выигрывает Китай, но в реальности мы видим другие показатели. Последняя пресс-конференция Трампа подтвердила, что от этого выигрывают сами американцы», — констатирует Петров.

Распад США является радикальной идеей

С другой стороны, волнения после инцидента в Миннесоте стали для американцев чем-то новым и способны повлиять на будущее США.

«Ситуация действительно серьезная. Со времен волнений Мартина Лютера Кинга США такого не переживали. Даже в 1992 году, когда в Лос-Анджелес были введены части национальной гвардии, подобного не было. Уникальность ситуации в том, что объявлена война памятникам, и идет переписывание истории, а вот это, я считаю, опасно», — резюмирует Петров.

В своем последнем выступлении мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что есть те, кто выступают ночью и те, кто выступают днем.

Де Блазио, как отмечает Петров, выступил в поддержку выступающих днем, поскольку это мирный процесс, и разделил их с теми, кто берет в руки оружие и действует против полиции. Против последних будут применены меры. Так происходит водораздел между мирным протестом, который разрешен конституцией США, и незаконными беспорядками, которые должны караться.

«Война с памятниками является удобным способом заявить о себе. Например, сбросив памятник Колумбу, поскольку в США Columbus Day является национальным праздником. Был убран и памятник Баранову — первому российскому наместнику на Аляске. Почему? Это война с колониальным прошлым», — заключает Петров.

Перед нами стандартный популистский инструмент, хорошо известный нам по Украине последних лет.

«К прошлому возвращаются для решения национальных сюжетов не только в США, но и в других странах, включая постсоветское пространство. Поэтому политики используют все это в своих целях — например, Демократическая партия», — констатирует Петров.

В США имеются штаты, способные выжить самостоятельно, но после Гражданской войны именно федерализм является основой американской государственности. Как раз претензии южных штатов на свой уклад вызвали кровопролитный конфликт 1861-1865 годов.

«Калифорния и Техас являются самодостаточными государственными образованиями. Они обладают мощнейшими экономиками, которые могут позволить им жить самостоятельно, но основополагающим в США является принцип федерализма. Поэтому если вспомнить Галтунга, то он призывает вернуться к заветам отцов-основателей, которые заложили в Америке систему федерализма. Суть США в единстве. Никто даже среди самых откровенных экстремистов не подвергает сомнению данный тезис», — резюмирует Петров.

Поэтому вряд ли в ближайшее время будет поставлено под сомнение единство США.