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Зеленский заявил о финансировании Медведчука из России 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский заявил о финансировании Медведчука из РФ
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук получает финансирование из России. Об этом сообщает «24 канал».
Зеленский приехал с визитом в Волынскую область, где лидер местной ячейки «Нацкорпуса» задал ему вопрос об источниках финансирования деятельности Медведчука.
«Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения», — ответил Зеленский.
На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. Крестный отец его дочери — президент РФ Владимир Путин. В конце июня жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского лидера «замечательным крестным».
На выборах в Верховную Раду в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила второе место.
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В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Оксана Марченко , МВД , Верховная Рада
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