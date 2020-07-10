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В Греции начались массовые протесты против закона о протестах 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Греции начались массовые протесты
Фото: Reuters
Тысячи греков вышли на протесты против закона о массовых демонстрациях. Акции прошли в 40 населенных пунктах по всей стране, передает RT.
Самая большая из акция прошла у парламента Греции в Афинах, сообщает Deutsche Welle. Около 10 тысяч человек в столице страны вышли высказать свое несогласие из-за принятого 9 июня правящей партией «Новая демократия» закона. Он прописывает более строгие правила организации акций.
Изначально демонстрация в Афинах носила мирный характер, однако затем особо агрессивные забастовщики начали забрасывать полицию сигнальной пиротехникой, бензиновыми бомбами и разными предметами. На это правоохранители ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами. По данным Euronews, шесть полицейских получили ранения, а 24 протестующих были задержаны.
Вступивший в силу закон позволяет отзывать разрешения на акции в случае, если прокуратура страны увидит угрозу уличных беспорядков. По мнению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, новые правила направлены на защиту общественной безопасности и сохранение устойчивости экономики. Глава правительства заявил, что право на проведение мирных собраний должно быть защищено, однако при этом они не должны мешать деятельности других горожан.
Один из лидеров оппозиции Алексис Ципрас в свою очередь отметил, что принятый закон способствует полицейскому произволу. При этом он также предсказал массовые протесты осенью из-за экономических последствий пандемии коронавируса.
В последние годы уличные протесты в греческих городах стали нормой. Во многом это объясняется экономическими проблемами. В частности, в Греции резко сократились государственные расходы и социальные выплаты, был повышен пенсионный возраст. Ситуация усугубилась в 2020 году из-за карантинного режима.
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Комментарии 1
В мире , Алексис Ципрас , Генпрокуратура РФ , Deutsche Welle , Греция
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