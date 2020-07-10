Бжезинский потребовал от США ужесточения к России

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский заявил, что США должны ужесточить политику по отношению к РФ , чтобы российская сторона, почувствовав давление, прекратила вызывающие действия.

В числе прочего, сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского назвал присоединение Украины к НАТО и новые антироссийские санкции эффективными методами давления на Россию.

На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией.

Всё это не привело к изменению Путиным своего курса и, вероятно, даже придало ему храбрости, — привели сообщение Яна Бжезинского в принадлежащем Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что это заявление экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО сделал во время слушаний в палате представителей в связи с сообщениями в СМИ о предполагаемом вознаграждении участников группы «Талибан» (запрещена в РФ) Россией за убийство американских военных.