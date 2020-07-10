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Ян Бжезинский: США должны ужесточить своё отношение к России 

News.ru 2 часа назад
Бжезинский потребовал от США ужесточения к России
Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press
Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский заявил, что США должны ужесточить политику по отношению к РФ, чтобы российская сторона, почувствовав давление, прекратила вызывающие действия.
В числе прочего, сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского назвал присоединение Украины к НАТО и новые антироссийские санкции эффективными методами давления на Россию.
На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией.
Всё это не привело к изменению Путиным своего курса и, вероятно, даже придало ему храбрости, — привели сообщение Яна Бжезинского в принадлежащем Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что это заявление экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО сделал во время слушаний в палате представителей в связи с сообщениями в СМИ о предполагаемом вознаграждении участников группы «Талибан» (запрещена в РФ) Россией за убийство американских военных.
Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал докладов о том, что Россия выплачивала «вознаграждения» афганским талибам за нападения на американских солдат. Эспер подчеркнул, что проинформировал бы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об этом, если бы у него был доклад, доказывающий вину России. Кроме того, он добавил, что Пентагон уделяет повышенное внимание защите своих военнослужащих.
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Комментарии
В мире , Марк Эспер , Збигнев Бжезинский , Григорий Березкин , Дональд Трамп , Пентагон , Талибан , НАТО , США
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