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Лукашенко предупредил об угрозе обрушения Белоруссии 

Lenta.ru 21 минуту назад
Лукашенко сделал заявление об угрозе Белоруссии
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в эти дни, страна не испытывала за все время своего независимого развития. Об этом он рассказал на встрече с представителями государственных СМИ, сообщает Tut.by.
«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — предупредил Лукашенко об угрозе обрушения общественного и политического строя.
Он добавил, что изменения в стране должны начинаться не с майдана, а с Конституции.
«Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" — все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию», — сказал белорусский лидер и добавил, что нужно «четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна».
29 июня сообщалось, что Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Лукашенко заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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