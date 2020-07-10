В Китае обнаружили трехметрового «озерного монстра» 

Некоторые местные жители приняли всплески воды за проявление активности «озерным монстром» — трехметровым змеем или крокодилом.

Жители китайского города Лоян в провинции Хэнань обнаружили в местном озере трехметрового «монстра». Видео с «существом» попало в Сеть.

На кадрах видны всплески воды на озерной глади. Они довольно быстро перемещаются по озеру. Больше ничего разглядеть не удается.

Некоторые местные жители приняли происходящее за проявление активности «озерным монстром» — трехметровым змеем или крокодилом. Другие же усомнились в мифическом происхождении существа и посчитали, что речь идет о косяке рыб, передает местная газета Dahe News.