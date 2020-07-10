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В Китае обнаружили трехметрового «озерного монстра» 

ТК «Звезда» 19 минут назад
В Китае обнаружили трехметрового «озерного монстра»
Фото: ТК «Звезда»
Некоторые местные жители приняли всплески воды за проявление активности «озерным монстром» — трехметровым змеем или крокодилом.
Жители китайского города Лоян в провинции Хэнань обнаружили в местном озере трехметрового «монстра». Видео с «существом» попало в Сеть.
На кадрах видны всплески воды на озерной глади. Они довольно быстро перемещаются по озеру. Больше ничего разглядеть не удается.
Некоторые местные жители приняли происходящее за проявление активности «озерным монстром» — трехметровым змеем или крокодилом. Другие же усомнились в мифическом происхождении существа и посчитали, что речь идет о косяке рыб, передает местная газета Dahe News.
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