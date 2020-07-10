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Трамп впервые пообещал публично надеть маску 

Lenta.ru и ещё 3 42 минуты назад
Трамп впервые пообещал публично надеть маску
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал впервые публично надеть маску при посещении госпиталя для ветеранов имени Уолтера Рида. Об этом сообщает The Politico.
По словам главы государства, ношение маски в больнице крайне уместно. Он отметил, что обеспокоен возможностью передачи каких-либо бактерий от него пациентам. «У меня нет проблем с маской», — подчеркнул Трамп.
Президент собирается нанести визит в больницу для того, чтобы навестить ветеранов боевых действий и провести встречу с медицинскими работниками, которые борются с коронавирусом на передовой.
Ранее глава государства заявил, что, надев маску на лицо, он похож на персонажа вестернов. По его словам, он надевал черную защитную маску и ему даже понравилось, как он в ней выглядел. Кроме того, президент высказался в поддержку ношения масок, отметив, что «это хорошо».
Во время эпидемии коронавируса Трамп вопреки официальным рекомендациям властей неоднократно появлялся на публичных мероприятиях без маски. За это его неоднократно критиковали как политические оппоненты, так и простые граждане в социальных сетях.
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В мире , Уолтер Рид , Дональд Трамп , США
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