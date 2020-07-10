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В США назвали способы заставить российские власти изменить политику 

Lenta.ru 45 минут назад
В США назвали способы заставить РФ изменить политику
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters
США должны ужесточить свои действия в отношении России, чтобы российские власти изменили внешнюю политику. Об этом рассказал бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По словам Яна Бжезинского, странам-членам НАТО надо укреплять военную мощь. США же необходимо передислоцировать больше войск в восточноевропейские страны на постоянной основе, а также способствовать вступлению Украины и Грузии в альянс. Он также подчеркнул необходимость борьбы с недостоверной информацией и ужесточения санкций против России.
Сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского считает, что под натиском новых ограничительных мер такой прагматичный политик, как Путин пойдет на изменение внешней политики России. Он уверен, что нынешняя половинчатая политика США в отношении России лишь способствует тому, что Путин принимает все более рискованные шаги, и, возможно, становится даже храбрее.
Данное заявление Бжезинский сделал во время дискуссии в комитете по иностранным делам, посвященной предполагаемым связям между Россией и террористической группировкой «Талибан» (запрещено в РФ).
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президент США Дональд Трамп не реагирует на обвинения России в сговоре с боевиками радикального движения «Талибан», потому что «пытается подружиться» с российским коллегой Владимиром Путиным.
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.
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В мире , Збигнев Бжезинский , Григорий Березкин , Майкл Макфол , Дональд Трамп , Владимир Путин , Талибан , НАТО , New York Times , Грузия , США
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