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В МИД Грузии вызвали посла Украины 

ИА Regnum и ещё 4 36 минут назад
В МИД Грузии вызвали посла Украины
Фото: РИА Новости
Чрезвычайны и полномочный посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов 10 июля был вызван в МИД Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского дипломатического ведомства.
Сообщается, что темой разговора было недавнее публичное заявление экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Он назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что будет вести с ним политическую борьбу.
«Глава внешнеполитического ведомства Украины выразил беспокойство по поводу произошедшего и пообещал коллеге прояснить ситуацию», — говорится в публикации пресс-службы.
Напомним, это уже не первый случай, когда Долгова взвывают в грузинский МИД из-за заявлений Саакашвили. Ранее его вызывали 17 июня после обещания экс-президента встать в первых рядах борцов с действующим руководством Грузии.
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В мире , Кавказ , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Михаил Саакашвили , Игорь Долгов , МИД , Грузия , Тбилиси
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