Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Боливии заразилась коронавирусом 

Российская Газета и ещё 13 1 час назад
Президент Боливии заразилась коронавирусом
Фото: ТАСС
У временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес диагностирован коронавирус. Об этом глава страны заявила в видеобращении, опубликованном на ее странице в Twitter.
"Вместе с членами моей команды мы много работали над тем, чтобы противостоять коронавирусу в стране. Поскольку, многие из моих соратников заразились COVID-19, я также сдала тест, который оказался положительным", — обратилась к своим подписчикам Аньес и добавила, что теперь в течение 14 дней будет находиться на карантине. Аньес, пришедшая к власти в результате госпереворота, заявила, что чувствует себя хорошо и планирует работать удаленно.
Ранее у еще трех высокопоставленных чиновников правительства был выявлен коронавирус. Речь идет о главе кабинета Йерко Нуньесе, министре горнорудной промышленность Хорхе Фернандо Оропесе и министре здравоохранения Эйди Рока.
Накануне Аньес вместе с рядом министров ее кабинета принимала участие в виртуальном заседании президентского совета Андского сообщества. Правда, на кадрах мероприятия она была без защитной маски. О том, заразился ли еще кто-либо из руководства Боливии, пока не сообщается.
Между тем эпидемиологическая ситуация в Боливии остается крайне напряженной. Первые случаи коронавируса в стране выявили ровно 4 месяца назад. С тех пор распространение инфекции пока не удается взять под контроль, несмотря на жесткие карантинные меры. По последним данным боливийского минздрава, в стране подтверждены 42 тысячи 984 случая, 1577 человека скончались. Всего в стране проживает около 11 миллионов человек.
Российская Газета: последние новости
Песков: РФ ответит на новые санкции Великобритании Песков: РФ ответит на новые санкции Великобритании Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ
Комментарии
В мире , Боливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Джиган официально признан психбольным
Джиган официально признан психбольным
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение