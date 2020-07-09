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Лукашенко заявил о готовности перераспределить полномочия и поменять Конституцию 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко заявил о готовности перераспределить полномочия
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своей готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, при создании Конституции сперва надо четко определиться, какая должна быть страна, а затем действовать. Глава государства подчеркнул, что он готов пойти на все, в том числе и на перераспределение властных полномочий. Тем не менее он отметил, что в таком случае необходимо четко определиться, кто за что отвечает, и не допустить столкновения ветвей власти.
Президент рассказал, что единственное на что, он не согласится, — это потеря страной независимости и суверенитета. Он также заявил, что все изменения в стране «пойдут от Конституции, а не от майдана».
Ранее Лукашенко ответил на слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о цене независимости Белоруссии. По словам президента, суверенитет и независимость страны не продаются, и поэтому ему ничего не нужно платить. Он также добавил, что «в гробу карманов нет», а деньги «как пришли, так и уйдут».
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В мире , СНГ , Алексей Венедиктов , Александр Лукашенко , Эхо Москвы
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