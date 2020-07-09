Женщина нашла загадочное существо

Жительница американского города Боулдер-Сити, штат Невада , обнаружила загадочное существо, конечности которого напоминали человеческие руки. На видео с неизвестным созданием обратило внимание издание Daily Star.

Пользовательница TikTok stinkyeyescrappy поделилась кадрами, на которых странное животное с длинными конечностями цепляется за камень. На записи видно похожее на ящерицу создание с неровной текстурой, покрывающей его от головы до хвоста. У существа длинные конечности, которые похожи на человеческие руки.

Животное не двигается, пока автор видео перемещает камеру, чтобы показать его спереди.

Пользователи соцсетей строят догадки о происхождении существа. Некоторые из них отметили, что создание похоже на монстра из кино. Другие шутили, что это персонаж из «Звездных войн».

Один из пользователей попытался поискать его в интернете, но не нашел ответа на вопрос, что это за существо. «Оно настоящее? Я только что из Google и не нашел ответа», — написал он. «Я практически уверен, что это старая, высушенная и опаленная солнцем версия тех игрушечных липких пластиковых ящериц, которых кидают на стены», — отметил другой комментатор.

Видео набрало 535 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Херви-Бэй, штат Квинсленд, нашла на пляже Еранган загадочное морское существо. Женщина обнаружила вынесенную на берег странную массу и предположила, что это рыба-камень, также известная как бородавчатка.