Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина нашла загадочное существо с похожими на человеческие руки конечностями 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница американского города Боулдер-Сити, штат Невада, обнаружила загадочное существо, конечности которого напоминали человеческие руки. На видео с неизвестным созданием обратило внимание издание Daily Star.
Пользовательница TikTok stinkyeyescrappy поделилась кадрами, на которых странное животное с длинными конечностями цепляется за камень. На записи видно похожее на ящерицу создание с неровной текстурой, покрывающей его от головы до хвоста. У существа длинные конечности, которые похожи на человеческие руки.
Животное не двигается, пока автор видео перемещает камеру, чтобы показать его спереди.
Пользователи соцсетей строят догадки о происхождении существа. Некоторые из них отметили, что создание похоже на монстра из кино. Другие шутили, что это персонаж из «Звездных войн».
Один из пользователей попытался поискать его в интернете, но не нашел ответа на вопрос, что это за существо. «Оно настоящее? Я только что из Google и не нашел ответа», — написал он. «Я практически уверен, что это старая, высушенная и опаленная солнцем версия тех игрушечных липких пластиковых ящериц, которых кидают на стены», — отметил другой комментатор.
Видео набрало 535 тысяч просмотров.
Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Херви-Бэй, штат Квинсленд, нашла на пляже Еранган загадочное морское существо. Женщина обнаружила вынесенную на берег странную массу и предположила, что это рыба-камень, также известная как бородавчатка.
Последние новости
Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры
Комментарии
В мире , Видео , Google , Невада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырх детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырх детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение