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Киев попросил ДНР об экстренном обмене одного пленного 

РИА Новости 1 час назад
Киев обратился к ДНР с экстренной просьбой
Фото: РИА Новости
Киев просит самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко из-за возникших у него проблем со здоровьем, сообщил в четверг киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем — сильные боли и быстрая потеря веса… Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны", — написал он в Facebook.
Казанский подчеркнул, что Киев сейчас добивается проведения обследования, однако пока ответа со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.
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В мире , Денис Казанский , ОБСЕ , Киев
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