Киев обратился к ДНР с экстренной просьбой

Киев просит самопровозглашенную Донецкую народную республику об экстренном обмене пленного Валерия Матюшенко из-за возникших у него проблем со здоровьем, сообщил в четверг киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский

"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем — сильные боли и быстрая потеря веса… Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны", — написал он в Facebook.

Казанский подчеркнул, что Киев сейчас добивается проведения обследования, однако пока ответа со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.