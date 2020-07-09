Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко посетовал на обрушившиеся на Белоруссию «пандемии» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 23 минуты назад
На Белоруссию обрушились «пандемии»
Фото: Газета.ru
Белоруссия испытывает на себе такое давление, какого не было за все время независимости, заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Белоруссия не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел», — приводит его слова БелТА.
Президент республики пояснил, что в Белоруссии прошло несколько «пандемий», не только медицинская, но и углеводородная, которая была в конце 2019 года и в начале 2020. Также Лукашенко упомянул «экономическую пандемию» и «инфопандемию».
Он сказал, что все эти обстоятельства наложились на политические обстоятельства в стране — выборы главы государства, которые пройдут 9 августа.
Лукашенко высказался против радикальных реформ и против возвращения Конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.
«Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год (что весьма странно) и взять ту Конституцию, которая была. Вот чего ни в коем случае делать нельзя — это возвращаться в середину 1990-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли», — сказал глава республики.
Ранее Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.
Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.
Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Крым Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Крым «Вирусная бомба» зреет на южных рубежах России «Вирусная бомба» зреет на южных рубежах России
Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Раскрыты доходы Фургала
Раскрыты доходы Фургала
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
ЛДПР может пойти на беспрецедентный шаг из-за Фургала
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение