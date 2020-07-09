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Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией 

Павел Тиунов 14 минут назад
Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Фото: Reuters
В Казахстане распространяется новый смертельно опасный вирус, провоцирующие пневмонию, и это не коронавирусная инфекция, заявили сотрудники китайского посольства в Нур-Султане. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.
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Китайские дипломаты в первую очередь посоветовали быть осторожнее своих соотечественников, проживающих в Казахстане. Они подчеркнули, что вероятность летального исхода при заражении неизвестным вирусом, гораздо выше, чем в случае с коронавирусом.
«Посольство предупреждает граждан КНР о необходимости сохранять повышенную бдительность, чтобы минимизировать риски заражения», — цитирует издание слова представителей дипмиссии.
Дипломаты подсчитали, что в течение 2020 года от нового вируса скончались 1772 человека. При этом они подчеркнули, что динамика заражений показывает рост, поскольку только в июне количество инфицированных перевалило за 500. Отмечается, что самая напряженная ситуация сложилась в Атырауской, Акьюбинской областях и в Шымкенте.
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В мире , ВОЗ , Китай
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