Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией 

Казахстане распространяется новый смертельно опасный вирус, провоцирующие пневмонию, и это не коронавирусная инфекция, заявили сотрудники китайского посольства в Нур-Султане. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.

Китайские дипломаты в первую очередь посоветовали быть осторожнее своих соотечественников, проживающих в Казахстане. Они подчеркнули, что вероятность летального исхода при заражении неизвестным вирусом, гораздо выше, чем в случае с коронавирусом.

«Посольство предупреждает граждан КНР о необходимости сохранять повышенную бдительность, чтобы минимизировать риски заражения», — цитирует издание слова представителей дипмиссии.

Дипломаты подсчитали, что в течение 2020 года от нового вируса скончались 1772 человека. При этом они подчеркнули, что динамика заражений показывает рост, поскольку только в июне количество инфицированных перевалило за 500. Отмечается, что самая напряженная ситуация сложилась в Атырауской, Акьюбинской областях и в Шымкенте.