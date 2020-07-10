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Сатанисты решили засудить американские власти за упоминание Бога на флаге 

Lenta.ru и ещё 2 20 минут назад
Сатанисты решили засудить американские власти
Фото: STRINGER / Reuters
Религиозная организация «Храм Сатаны» намерена подать в суд на штат Миссисипи, если власти примут решение о добавлении фразы «На Бога уповаем» (In God We Trust) на новый флаг. Об этом сообщает The Hill.
Представители организации отметили, что в целом они приветствуют решение изменить флаг штата, который содержал символику конфедератов. Тем не менее они считают, что, если на новом флаге будет религиозная отсылка, то тогда следует упомянуть и Сатану. По словам последователей веры, они понимают, что не все жители штата будут готовы пойти на такой шаг.
Ранее губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага. Причиной такого решения стала символика конфедератов, которая присутствовала на флаге с 1894 года.
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