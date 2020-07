Сатанисты решили засудить американские власти

Религиозная организация «Храм Сатаны» намерена подать в суд на штат Миссисипи, если власти примут решение о добавлении фразы «На Бога уповаем» (In God We Trust) на новый флаг. Об этом сообщает The Hill.

Представители организации отметили, что в целом они приветствуют решение изменить флаг штата, который содержал символику конфедератов. Тем не менее они считают, что, если на новом флаге будет религиозная отсылка, то тогда следует упомянуть и Сатану. По словам последователей веры, они понимают, что не все жители штата будут готовы пойти на такой шаг.

Ранее губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага. Причиной такого решения стала символика конфедератов, которая присутствовала на флаге с 1894 года.