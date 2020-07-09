Маас отказался от участия в министерской встрече G7 в США

Власти Германии сигнализировали лишь о готовности направить в Вашингтон статс-секретарей соответствующих ведомств. По данным издания, и другие страны "большой семерки" заявили о том, что не примут участие во встрече на уровне министров.

В европейских государствах G7 считают, что Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в США в свою пользу, пишет издание. Причем до сих пор американская сторона даже и не рассматривала возможность альтернативы — проведения видеоконференции министров. С точки зрения европейских участников Группы семи, это говорит о том, что Трамп заинтересован "больше в шоу, чем в диалоге".

В начале недели Вашингтон отозвал свое приглашение министрам. В Белом доме пока не ответили на запрос издания, в связи с чем принято такое решение.